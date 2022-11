¿Qué pasó con el supuesto video del funeral de Zoel Cruz? Esto dice su familia

Tras viralizarse un video de unas honras fúnebres, la madre de Zoel Cruz desmintió que se tratar de su hijo. Aseguró que no ha sido localizado y sigue esperando información del caso.

Yuli De León, madre de José Zoel Cruz De León, utilizó sus redes sociales para desmentir información sobre la localización de su hijo, quien cumplió un año de desaparecido el 12 de noviembre de 2022.

Luego que en redes sociales difundieron un video, el cual mostraba fotos de Zoel y de una caravana con un ataúd, dando a entender que el artista había fallecido; la madre del cantante no tardó en mostrar su preocupación y postura al respecto.

"El día de ayer esta persona que no conozco hace este video donde muchas personas me llamaron, me escribieron preguntando si ya se había encontrado algo verídico de mi hijo, ahora lo desmiento no se a encontrado nada, seguimos en espera de las autoridades hagan su trabajo", escribió la madre de Zoel.

En su mensaje, doña Yuli lamentó que las personas que aprovechen de la situación para realizar bromas de este tipo, pues está desesperada por tener noticias de su hijo.

"No saben el daño q le hacen a la familia y amigos", finalizó el mensaje la madre del cantante.

"Un año desaparecido"



El pasado 12 de noviembre, se cumplió un año de no tener noticias sobre el paradero de Cruz.

La progenitora del artista se dirigió a las autoridades, a quienes les exigió que le den información sobre las investigaciones. Asegura que la fiscalía a cargo del caso no le proporciona datos verídicos.

"Hoy, como todos los 12 de cada mes con dolor, con angustias, con incertidumbre. Hoy se llega a un doloroso año", escribió la madre de Zoel en una publicación.

"Autoridades vengan a decirme algo verídico sobre tu paradero, dónde sigo suplicando a personas si saben algo llamen", agregó.

"Sin detalles"

El caso de Cruz continúa bajo investigación. Sin embargo, desde el día de su desaparición (noviembre de 2021) el Ministerio Público (MP) no ha querido proporcionar una hipótesis de lo ocurrido, según explicó la entidad a Soy502, esto se debe a que las pesquisas siguen en trámite, y para no entorpecer los avances y poner en riesgo la investigación no han brindado detalles.

"Se han realizado y se continúan realizando diligencias, por lo que el proceso aún se encuentra en investigación. Sin embargo, no se puede brindar un detalle más específico de las diligencias que se efectúan pues no se quiere estropear de laguna manera el resultado de las diligencias que se encuentran en curso", confirmó a Soy502 el MP.