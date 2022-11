Difunden los últimos mensajes que envió Zoel Cruz antes de desaparecer

Zoel Cruz se comunicó con su madre minutos antes de ser sacado a la fuerza del restaurante donde ofreció un concierto. Sus últimos mensajes fueron difundidos en redes sociales.

EN CONTEXTO: La exigencia de la madre de Zoel Cruz a un año de su desaparición

Tras cumplirse un año de la desaparición de José Zoel Cruz De León, la madre del artista difundió en sus redes sociales una captura de pantalla que muestra la última conversación que tuvo con el joven en la aplicación de WhatsApp.

Los mensajes que Zoel le envió a su madre fueron minutos antes de haber sido sacado a la fuerza por cuatro hombres del restaurante Bosque Real en Zacapa, lugar donde ofreció un concierto.

"La última conversación"

El último texto que el artista envió fue a las 22:39 horas del 11 de noviembre de 2021. "Cuando yo tenga dinero, lo primero que haré es tenerte bien a vos. Te amo", se lee en la publicación.

Seguido de ese mensaje, la madre de Zoel Cruz, le respondió con mucho amor. Sin embargo, el joven no volvió a escribirle. Alrededor de las 3:00 horas de la madrugada, la madre del joven continúo escribiéndole, pero los mensajes no le llegaron y ya no volvió a saber de Zoel.

(Foto: captura de pantalla)

"Un año desaparecido"

Yuli de León, madre de Zoel Cruz De León, ha vuelto a pronunciarse sobre la desaparición del artista luego de que este sábado 12 de noviembre, se cumplió un año de no tener noticias sobre su paradero.

La progenitora del artista se dirigió a las autoridades, a quienes exige que le den información sobre las investigaciones. Asegura que la fiscalía a cargo del caso no le proporciona datos verídicos.

"Hoy, como todos los 12 de cada mes con dolor, con angustias, con incertidumbre. Hoy se llega a un doloroso año", escribió la madre de Zoel en una publicación.

"Autoridades vengan a decirme algo verídico sobre tu paradero, dónde sigo suplicando a personas si saben algo llamen", agregó.

(Foto: Facebook)

"Sin detalles"



El caso de Cruz continúa bajo investigación. Sin embargo, desde el día de su desaparición (noviembre de 2021) el Ministerio Público (MP) no ha querido proporcionar una hipótesis de lo ocurrido, según explicó la entidad a Soy502. Esto se debe a que las pesquisas siguen en trámite, y para no entorpecer los avances y poner en riesgo la investigación no han brindado detalles.

"Se han realizado y se continúan realizando diligencias, por lo que el proceso aún se encuentra en investigación. Sin embargo, no se puede brindar un detalle más específico de las diligencias que se efectúan pues no se quiere estropear de laguna manera el resultado de las diligencias que se encuentran en curso", confirmó a Soy502 el MP.

"Solo quiere encontrarlo"



Por su parte, la madre del cantante guatemalteco, sigue utilizando sus redes sociales para alzar la voz y no olvidar a su hijo.

En su reciente publicación, mencionó que solamente quiere encontrarlo para que la familia tenga paz y tranquilidad.

"Solo quiero encontrarlo de una u otra forma para tranquilidad de la familia, amigos, conocidos y cientos de personas que me preguntan si ya se sabe algo. Pero sigo confiando en Dios y las autoridades, donde estés amor mío síguime teniendo de pie para luchar ante esta injusticia que cometieron con vos te amo y te extrañooooo con todo mi ser", finalizó el mensaje la madre de Zoel.