Argentina "no es invencible", dice DT de Suiza, su rival en cuartos de final

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El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, consideró "un sueño" medirse en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la vigente campeona, Argentina, que ya ha sufrido para avanzar en las fases de eliminación directa.

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Los helvéticos vencieron este martes a Colombia en la tanda de penales 4-3 en Vancouver, Canadá, y disputarán el sábado en Kansas City un pase a las semifinales ante la Albiceleste de Lionel Messi.

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"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad", comentó Yakin en rueda de prensa.

"Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", consideró.

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Argentina sufrió para superar 3-2 a la sorprendente Cabo Verde en dieciseisavos de final y este martes protagonizó una remontada épica ante Egipto, al que venció también por 3-2, para llegar a cuartos.

"Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", comentó Yakin.

Para el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, "Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador", y "tienen al mejor", dijo, en alusión a Messi.