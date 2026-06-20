Copa Mundial FIFA 2026: España ante Arabia, duelo electrizante

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España chocará este domingo (10:00 a. m.) contra Arabia Saudí, dos selecciones obligadas a ganar, si sus aspiraciones están en pelear por la Copa Mundial FIFA 2026.

La desdibujada escuadra de De la Fuente debe lavarse la cara luego de un decepcionante estreno sin goles ante Cabo Verde. Por su lado, los árabes llegan también del 1-1 ante Uruguay, dejando el futuro del Grupo H a la imaginación.

Los dirigidos por De la Fuente tuvieron el 65 % de posesión del balón en el partido frente a Cabo Verde, aunque no les sirvió de mucho. (Foto: AFP)

En el cara a cara histórico registran tres partidos; todos acabaron con triunfo español. En el papel, la europea es favorita, pero debe recuperar la esencia de aquel equipo que se coronó campeón de Europa si quiere trascender en United 2026.

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España apostará por el control de juego y la verticalidad, mientras que Arabia por la solidez de su defensa y el contragolpe, aprovechando espacios de sus rivales. Dos esquemas distintos, pero que responden a lo que ambos estrategas consideran la clave para quedarse con el resultado.

Arabia empezó ganando en su debut ante Uruguay, pero no lograron mantener la ventaja. (Foto: AFP)

El equipo que dirige Georgios Donis llega completo tras la primera jornada. Por la Roja, Nico Williams parece no estar listo para ser parte del cuadro titular, mientras que Lamine podría disputar hasta 60 minutos.

El primer objetivo de los europeos es superar los octavos de final, instancia en la que han quedado eliminados las últimas dos ediciones del Mundial, mientras que el cuadro árabe se ha propuesto alcanzar los octavos de final por primera vez desde 1994.

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, solo jugó 19 minutos en el estreno de la Roja. Ahora apunta a ser titular, aunque solo disputaría unos 60 minutos. (Foto: AFP)

Así jugarían

España: 23 Simón, 5 Llorente, 22 Cubarsí, 14 Laporte, 24 Cucurella, 16 Rodri, 20 Pedri, 8 Ruiz, 19 Yamal, 7 Torres y 21 Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudí: 21 Al Owais, 12 Abdulhamid, 5 Al-Tambakti, 4 Al-Amri, 24 Al-Harbi, 15 Al-Khaibari, 23 Kanno, 7 Al-Juwayr, 20 Mandash, 10 Al-Dawsari y 9 Al-Brikan. DT: Georgios Donis.

Arabia remató 7 veces ante Uruguay, 3 de ellos fueron entre los tres palos. (Foto: AFP)

El partido correspondiente al Grupo H, entre España y Arabia Saudí, se disputará en el Estadio Atlanta con arbitraje de Raphael Claus y podrá disfrutarse en vivo por Tigo Sports.