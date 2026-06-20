Popovic engrandece a Estados Unidos tras derrota 2-0

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El seleccionador de Australia, Tony Popovic, afirmó que la actuación de Estados Unidos ante Australia en la Copa Mundial FIFA 2026 no fue mera casualidad ni sorpresa.

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Tras la victoria de los norteamericanos 2-0 sobre los Socceroos, en Seattle, Popovic comentó sobre el rival: "Su calidad es clara. Nosotros no igualamos su intensidad en la primera mitad. Estuvimos muy planos y letárgicos en esos primeros 45 minutos".

Los australianos sumaron 4 amarillas durante el partido contra Estados Unidos en Seattle. (Foto: AFP)

Reconoció que Australia no tiene experiencia en "las grandes ligas", pero, aun así, respondieron ante la presión. "Estoy contento por eso", señaló.

La afición australiana lamentó las ocasiones falladas ante el cuadro anfitrión. (Foto: AFP)

Según el entrenador, Estados Unidos jugó bien sus cartas, haciendo un "gran primer tiempo", y afirmó que, más allá de lo técnico-táctico, la unión en el grupo los hizo más fuertes.

"Es un equipo que me impresionó: parecen más fuertes, son potentes, están muy unidos y tienen muchos jugadores que salen del banquillo con experiencia y calidad", dijo en el cierre de la conferencia.