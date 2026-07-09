España y el reto de domar a la irreverente Bélgica en cuartos del Mundial

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Los Ángeles será el escenario donde España y Bélgica definirán este viernes (1:00 p. m.) al segundo semifinalista de la Copa del Mundo 2026, que se medirá ante Francia por un boleto a la final.

El esperado choque pondrá frente a frente la imponente figura de Thibaut Courtois ante el desequilibrio de Lamine Yamal, en un duelo donde ambos combinados llegan con realidades y estados de ánimo muy distintos.

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A Bélgica la terminó de enderezar el "caso Balogun", la roja perdonada al delantero estrella de Estados Unidos que tuvo el resultado inverso al esperado: el anfitrión se desorientó y Bélgica salió con rabia para ganar 4-1.

Hasta entonces, Bélgica se movía entre dudas, conflictos y un milagro, el 3-2 ante Senegal logrado en la prórroga cuando los Diablos Rojos perdían 2-0 al minuto 86 en dieciseisavos.

Para este viernes, el técnico Rudi Garcia podría recuperar a Kevin de Bruyne, quien volvió a entrenar tras superar unas molestias físicas, aunque sufrió la baja sensible de Amadou Onana por una rotura de ligamento cruzado.

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Por su parte, la trayectoria de España ha sido menos sinuosa, aunque le tocó sufrir hasta el final para eliminar a Portugal (1-0). Los números de la campeona de Europa asustan en su regreso a los cuartos de un Mundial desde que se proclamara campeona en 2010.

Con un fútbol menos brillante que hace dos años en su título continental, la clave de su trayectoria es su intocable estructura defensiva: ningún gol encajado y solo seis tiros recibidos entre los tres palos en cinco partidos.

Esta solidez le ha permitido estirar su racha invicta en partidos oficiales a 35, quedando a solo dos del récord absoluto de Italia (37), registro que rompería en caso de proclamarse campeona el 19 de julio en Nueva Jersey.

*Con información de AFP