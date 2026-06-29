Brasil remonta de forma agónica ante Japón y se mete a los octavos de final

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En un auténtico partidazo que rozó lo cinematográfico en el Estadio de Houston, Brasil demostró por qué su camiseta pesa en las citas máximas y selló una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer a Japón 2-1.

Cuando el fantasma de los tiempos extras recorría las tribunas, Gabriel Martinelli se vistió de héroe al minuto 90+6 para firmar un agónico gol tras capitalizar un error en la salida de Japón. El delantero remató al palo izquierdo del arquero Zion Suzuki, quien alcanzó a rasguñar el esférico, pero no logró evitar la remontada de la Canarinha.

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El encuentro, que prometía ser un choque de estilos, cumplió con creces. Tras unos primeros minutos de alta intensidad y un aviso de Bruno Guimaraes, el orden táctico de Japón rindió frutos al minuto 29.

Kaishu Sano aprovechó una pérdida de Brasil en la salida, condujo desde el centro del campo y, desde la frontal del área, sacó un derechazo raso pegado al poste que dejó sin opciones a Alisson Becker para poner el sorpresivo 1-0.

Casemiro anotó el del empate y se llevó el premio al jugador del partido de Sofascore. (Foto: Sofascore)

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Herido en su orgullo, Carlo Ancelotti movió el banquillo en el entretiempo dando entrada a Endrick por Lucas Paquetá. El complemento se convirtió en un monólogo brasileño de alto voltaje.

Tras una salvada milagrosa de Takehiro Tomiyasu sobre la línea a remate de Casemiro, el propio mediocampista encontró la redención al 55' conectando un testarazo implacable a pase de Gabriel Magalhaes para el 1-1.

La Canarinha volvió a mostrar su jerarquía en esta clase de partidos y remontó un difícil duelo ante los nipones. (Foto: AFP)

Instantes después, Vinicius Junior maravilló con un mágico túnel y un disparo cruzado que Suzuki desvió con las uñas, evitando una remontada que parecía inevitable y que finalmente llegó con el tanto de Martinelli.

Con este triunfo de pura jerarquía, Brasil espanta los fantasmas, firma su boleto a la siguiente ronda y ratifica que, incluso en el sufrimiento, su mística mundialista sigue intacta. En los octavos de final enfrentará al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.