¿Qué dice la FIFA tras acusación de abuso contra capitán de Cabo Verde?

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Una intérprete denuncia por violación al jugador Ryan Mendes en Nueva Zelanda; los informes forenses confirman lesiones y la FIFA ya interviene.

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Ryan Mendes, jugador de la selección de Cabo Verde se encuentra envuelto en un escándalo luego de ser acusado por una intérprete de violación.

Los hechos habrían ocurrido en marzo cuando la selección de Cabo Verde realizó una gira de preparación por Nueva Zelanda como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Las autoridades neozelandesas abrieron una investigación en este caso.

¿Qué dice la FIFA de la acusación?

La organizadora del Mundial 2026 ofreció unas declaraciones al medio Globo Esporte sobre este suceso.

"Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente", resaltó la entidad.

La FIFA agregó que "está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento".

Ryan Mendes está en medio de un escándalo tras la gira de Cabo Verde a Nueva Zelanda. (Foto: AFP)

¿Cómo surgió la denuncia contra Ryan Mendes?

La denuncia fue presentada el 10 de abril a la justicia de Nueva Zelanda tras la gira de preparación del país africano.

El supuesto abuso habría ocurrido el 27 de marzo, cuando Cabo Verde perdió 4-2 contra Chile en Auckland. La agresión supuestamente en el hotel de concentración de los africanos.

La acusación fue presentada por una intérprete brasileña que trabajó con el plantel durante la Fecha FIFA.

La mujer, residente en Nueva Zelanda, había sido contratada por la federación local para asistir a la delegación africana en actividades y partidos amistosos.

El jugador habría ingresado sin autorización a la habitación de la asistente. (Foto: AFP)

Según la denuncia, la mujer fue convocada a una habitación del hotel por razones laborales y, al llegar, encontró un ambiente de fiesta junto a los jugadores.

Luego regresó a su dormitorio porque se sentía indispuesta y allí, siempre según su testimonio ante la policía, Ryan Mendes entró por la fuerza y la violó.

La denunciante recibió atención médica en un hospital especializado en asistencia a sobrevivientes de violencia sexual.

Allí le realizaron exámenes forenses cuyo informe, según la información publicada por el medio brasileño, identificó lesiones en las zonas genitales y hematomas en distintas partes del cuerpo, elementos que fueron incorporados a la causa.

*Con información de Infobae