Portugal golea a Uzbekistán con doblete y récord de Cristiano incluido

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Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal dijo presente en United 2026 y venció 5-0 a Uzbekistán por la segunda fecha del grupo K, que comparten con Colombia y la República Democrática del Congo, que completan la jornada esta noche a las 8:00 p. m. en Guadalajara, Mexico.

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En Houston, el "Comandante" se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, además de ser el de mayor edad en marcar un doblete en este torneo y superar a su compatriota Eusebio (9) como el máximo anotador portugués en Mundiales, con 10 dianas.

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Los goles portugueses llegaron con Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos, una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un autogol de Abdukodir Khusanov (60') y un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87'), que cerró el festín luso.

Nuno Mendes hizo un gol de tiro libre y fue un cerrojo en la banda izquierda portuguesa. (Foto: Sofascore)

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Con esta victoria, Portugal llega 4 puntos en el grupo K y definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami.

Uzbekistan, aún sin sumar unidades en el torneo y con un pie afuera de la cita mundialista, se medirá con RD Congo ese mismo día en Atlanta.