Cristiano se convierte en el primer jugador en marcar en seis mundiales

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Cristiano Ronaldo volvió a desafiar los límites del tiempo. El capitán de Portugal se convirtió este martes en el primer jugador en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes, una hazaña inédita desde la creación del torneo en 1930.

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A sus 41 años, el delantero portugués encontró nuevamente el camino al gol ante la selección de Uzbekistán y añadió otro capítulo a un legado construido a lo largo de dos décadas sobre los escenarios más importantes del planeta.

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La jugada histórica llegó al minuto 6. Joao Cancelo ganó la línea de fondo por la banda derecha y asistió a un Cristiano que se adelantó a la marca de los defensas uzbekos, remató con su letal pie derecho y dejó sin respuesta al portero rival, para convertirse en el primero en anotar en seis Copas distintas. Luego volvió a marcar al 39.

La trayectoria mundialista de Cristiano comenzó en Alemania 2006, cuando anotó ante Irán. Cuatro años después volvió a marcar en Sudáfrica 2010 frente a Corea del Norte. En Brasil 2014 celebró contra Ghana, mientras que en Rusia 2018 firmó un memorable triplete ante España y un tanto más ante Marruecos. Su quinta Copa del Mundo consecutiva con gol llegó en Catar 2022, nuevamente frente a Ghana.

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Ahora, en Norteamérica 2026, el portugués rompió una barrera que parecía reservada para la imaginación. Ningún futbolista había logrado marcar en seis ediciones distintas del torneo más importante del futbol.

Antes de la anotación contra Uzbekistán, Cristiano empataba con Lionel Messi como los únicos en anotar en cinco mundiales. Ahora, Cristiano se coloca un escalón arriba en este rubro, pues el astro argentino se quedó con las ganas en Sudáfrica 2010, la única Copa en la que no anotó.