"Hay que ganar", dice De la Fuente previo a enfrentar a Arabia Saudita

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"Están muy picados", dijo el seleccionador español Luis de la Fuente en la víspera del duelo ante Arabia Saudita, haciendo referencia a las críticas recibidas tras el inesperado empate sin goles ante la debutante Cabo Verde.

"Un día no estás bien y cualquier selección te pasa por encima y te gana. Mañana tenemos que dar nuestra mejor versión", señaló, recordando que hace cuatro años en Catar, los árabes vencieron 2-1 a Argentina en el arranque del torneo.

Los españoles contabilizaron 39 centros durante su primer partido en el Mundial Norteamérica 2026. (Foto: AFP)

La mayor parte de las preguntas al técnico español fueron sobre Lamine Yamal y su participación en el duelo frente a Arabia Saudita, tras hacerlo ingresar hasta el minuto 71 ante los caboverdianos, debido a la lesión muscular que sufrió a finales de abril.

"Lo más importante es que está de vuelta, con unas ganas tremendas de hacer algo importante, esa es la mejor de las noticias... Está en el punto en el que hay que pararle para que haga las cosas que tiene que hacer, a estas alturas del proceso de recuperación. Tiene unas ganas sensacionales. Es un lujo ver cómo compite, cómo está recuperando la sensación de Lamine, ese espíritu, esa finura...".

Rodri fue el jugador español con más pases en el debut de La Roja en United 2026, con 126. (Foto: AFP)

Sobre si la joya española será o no titular, De la Fuente aseguró que "la decisión que tomemos demostrará que priorizamos la salud del futbolista... Es un chico con una madurez excepcional. Lo vive con total normalidad, es una gran virtud, hay que dejarle que siga haciendo su camino. Este tipo de futbolista son genios". Citó a "Dalí, Miguel Ángel... los genios en situaciones extremas se sienten cómodos, para nosotros es excepcional, para ellos es natural", explicó.

España sumó únicamente 1 cartulina amarilla en la primera jornadaa de actividad. (Foto: AFP)

Cuando fue consultado sobre los ánimos en el camerino y la relación con la afición española, el estratega aseguró: "Vivimos en una burbuja, pero lo que recibo es que hay mucha ilusión en España, la gente está entregada a la causa. Este equipo se lo merece, no ha cundido ningún desánimo. Lo que quieren es competir de nuevo, están ansiosos", declaró.

También reconoció que deben aclarar conceptos "y ver en qué puntos se ha estado más o menos acertado, siempre desde el espíritu de la mejora".

"En ese aspecto veremos si los cambios son necesarios, creo que sí, algunos, no porque uno lo haya hecho mejor o peor, sino por buscar cosas diferentes", agregó.

La Roja acumuló 27 remates a puerta, de los cuales 7 fueron entre los tres palos. (Foto: AFP)

Respecto al rival en turno, De la Fuente dijo que por su forma de competir llevan a los equipos al bloque bajo. "Somos un equipo dominador y los rivales se repliegan. Ojalá nos llevaran al bloque medio... Lo que tenemos que hacer es estar más acertados en atacar ese tipo de sistemas defensivos".

Agregó que en el debut les faltó mejorar la circulación de balón y ganar los duelos individuales al atacar. "Eso es lo que tenemos que mejorar para desbordar a los rivales, generar espacios y aprovecharlos", concluyó.