Potter admite que Suecia recibió "una lección" tras goleada de Países Bajos

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El seleccionador de Suecia, Graham Potter, admitió que su equipo recibió "una lección" tras caer goleado en Houston 5-1 contra Países Bajos este sábado, en el Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Luego de un debut ideal en el que Suecia goleó 5-1 a Túnez, en la segunda salida los suecos encajaron el mismo marcador en contra y se vieron mermados respecto al rendimiento de su primera presentación.

Suecia fue el único equipo en recibir cartulinas amarillas (3) durante el juego ante Países Bajos. (Foto: AFP)

"Por supuesto, estoy muy decepcionado, sobre todo con el resultado. Es un partido difícil de analizar, creo que hicimos muchas cosas bien durante el encuentro. No obstante, aprenderemos mucho de este partido", declaró el británico.

"En ataque, creamos muchas ocasiones, pero está claro que no se pueden conceder tantas oportunidades en defensa y esperar ganar", lamentó.

Pese a la eficiencia de los neerlandeses, Suecia tuvo tramos de control y llegadas de peligro.

Los suecos tendrán un duelo clave ante Japón el próximo 25 de junio. (Foto: AFP)

"Empezamos bien la segunda parte, pero luego perdimos el balón y de ahí en adelante nos marcaron dos goles y el partido se nos escapó de las manos", agregó el entrenador de los suecos, quien además afirmó que "a veces hay que pasar por este tipo de experiencias".

Al ser consultado sobre qué les dijo a sus jugadores tras la goleada, Potter explicó que les pidió mantener "la cabeza alta".

"El resultado por supuesto que es duro para nosotros, pero creo que debemos ponerlo en perspectiva. Tenemos que mantenernos unidos y aprender", comentó.

Los dirigidos por Potter sumaron 438 pases frente a Países Bajos, de los cuales completaron 377. (Foto: AFP)

Por su parte, el defensa Victor Lindelof reconoció que su equipo recibió goles "demasiado fácil".

"Pero lo seguimos teniendo todo en nuestras manos y solo tenemos que intentar mantener una actitud positiva y seguir adelante, porque el jueves nos espera un partido importantísimo" contra Japón, donde se podrían asegurar la clasificación con una victoria.