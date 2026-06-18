Incógnitas en España: Merino y Víctor Muñoz entrenan al margen del grupo

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España retomó los entrenamientos con la mente puesta en el trascendental duelo del próximo domingo ante Arabia Saudita por la segunda jornada de la Copa Mundial FIFA 2026, pero el regreso al césped arrojó interrogantes para el esquema de Luis de la Fuente.

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Tras gozar de una jornada de descanso para liberar tensiones por el amargo empate 0-0 ante Cabo Verde, el plantel español completó una sesión a puerta cerrada en la que Mikel Merino y Víctor Muñoz se ejercitaron al margen del grupo, encendiendo las alarmas en la concentración a solo tres días del segundo compromiso mundialista.

Entrenamiento superado con éxito y buenas sensaciones. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/IHvRaa1RoN — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2026

Los motivos de las ausencias responden a panoramas físicos distintos. En el caso de Merino, quien sumó minutos en el debut, su trabajo diferenciado obedece a una estrategia de "gestión de cargas" que ya había anticipado días atrás, aunque su presencia en el siguiente once inicial permanece en el aire.

Por su parte, Muñoz, el flamante fichaje del Liverpool, continúa arrastrando las molestias musculares en los isquiotibiales con las que se integró a la expedición; una dolencia que le ha impedido rendir al máximo nivel a pesar de haber figurado en la convocatoria del primer encuentro.

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Pese a estos contratiempos médicos, el optimismo ha vuelto a imperar en la atmósfera del vestuario, disipando el desánimo inicial tras el tropiezo del estreno, según informan medios españoles.

La gran incertidumbre ahora se traslada a la pizarra del seleccionador, quien medita introducir variantes tácticas para agitar el ataque. En el entorno de la Roja se da por sentada la primera titularidad de Lamine Yamal en la Copa del Mundo, una apuesta que podría acompañarse con el ingreso de Dani Olmo en la ofensiva, la presencia de Gavi en la zona de gestación o el desplazamiento de Ferran Torres hacia la banda izquierda.