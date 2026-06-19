Leo Messi, de la solicitud de respeto a la contención de la Selección

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Lionel Messi saltó al césped junto a sus compañeros de la selección de Argentina para el entrenamiento de la tarde del jueves en Kansas City, en la Copa Mundial FIFA 2026, unas horas después de que se dieran conocer problemas de salud de su padre.

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Este jueves, la familia Messi emitió un comunicado luego de de que circularan rumores en Argentina sobre un grave deterioro de la salud de Jorge Messi, de 68 años.

En su comunicado, la familia confirmó que el padre del astro argentino "atraviesa una situación de salud" y se encuentra bajo atención médica pero con una evolución favorable.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el comunicado, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece.

En medio de este contexto de preocupación, Messi estuvo presente en la práctica de la Albiceleste en instalaciones del Sporting Kansas City, equipo de la MLS.

Lionel Messi se mostró tranquilo durante el entrenamiento de la Albiceleste este jueves en Kansas. (Foto: AFP)

La Pulga saltó al césped con un grupo de compañeros y charlando con su inseparable amigo Rodrigo De Paul, para una práctica con miras a preparar el segundo partido de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, el lunes ante Austria en Arlington, vecino a Dallas (Texas).

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Las decenas de periodistas presentes únicamente estaban autorizados para observar los primeros 15 minutos de la práctica y no estaban previstas declaraciones de jugadores o técnicos, las mismas reglas impuestas desde el inicio de la concentración en Kansas City hace una semana.

La atención sobre la situación de Jorge Messi comenzó luego de que el capitán argentino quebrara en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 el martes ante Argelia, en el debut de la campeona mundial en Kansas City.