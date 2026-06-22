Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

-

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol. El capitán de Argentina se convirtió este lunes en el máximo goleador de todos los tiempos en las Copas del Mundo al llegar a 18 anotaciones y dejar atrás la marca de 16 que compartía con el alemán Miroslav Klose.

El astro argentino llegó al partido frente a Austria igualado con Klose luego su triplete conseguido en el debut Albiceleste frente a Argelia, actuación que le permitió alcanzar el registro que permanecía vigente desde Brasil 2014.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 433 (@433)

El récord pudo romperse desde los minutos iniciales del juego ante Austria, cuando el árbitro decretó penal en favor de los sudamericanos. Messi tomó la responsabilidad y, para sorpresa de todos, lo tiró afuera.

Pero un gol tan histórico no podía llegar desde los doce pasos. Al 39, llegó el momento que quedará en los libros del futbol mundial, cuando el astro argentino remató de primera un pase raso de Medina y la mandó a guardar. Sobre el final del partido, al 90+5, hizo el doblete para llegar a 18 tantos mundialistas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selección Argentina (@afaseleccion)

El gol provocó la celebración de miles de aficionados argentinos presentes en el estadio y desató una ovación para el futbolista que, a sus casi 39 años, continúa ampliando un legado que parecía imposible de superar.

La nueva marca coloca a Messi en solitario en la cima de los goleadores mundialistas, por encima de Klose (16), Ronaldo Nazario (15) y Gerd Müller que empata con Kylian Mbappé (14).