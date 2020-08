El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, señaló este jueves que no es suficiente la toma de temperatura como medida de prevención ante el Covid-19.

MIRA AQUÍ:

"No es suficiente que nos tomen la temperatura. Recordemos que las personas que están infectadas 50% son asintomáticas y de las que son sintomáticas solo 20 o 30% tienen fiebre y tienen fiebre en algún momento de la infección", señaló el funcionario durante una reunión con diputados de la Comisión Específica Protección y Desarrollo Social.

"Significa que yo pude haber tenido fiebre hace dos días, pero no tener más y el termómetro no me va a detectar como una persona sintomática", agregó.

TE PUEDE INTERESAR:

Asturias puso de ejemplo que en el Congreso solo se toma la temperatura a quienes ingresan y no se consulta si se tuvo fiebre recientemente.

"Cuando estaba en el hospital, cada vez que entraba, tenía que llenar un formulario que me preguntaba si había tenido algún síntoma en las últimas 24 horas", remarcó Asturias.

ADEMÁS:

La toma de temperatura es usada en comercios, empresas e instituciones públicas como un filtro para que quienes tengan más de 37 grados no ingresen por sospechas de que padezcan coronavirus.