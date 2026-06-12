Corea del Sur firma la remontada y derrota a República Checa en el debut

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La selección de Corea del Sur firmó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 2-1 ante República Checa, en un intenso duelo correspondiente al Grupo A celebrado en el Estadio Guadalajara.

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El conjunto asiático supo reaccionar a tiempo para revertir una pizarra que se le puso en contra en la segunda mitad.

Los jugadores surcoreanos agradecieron a los aficionados al finalizar el encuentro en el Estadio de Guadalajara. (Foto: AFP)

Tras un primer tiempo disputado y sin anotaciones, el combinado checo rompió el cero en el minuto 59 gracias a un remate de cabeza de Ladislav Krejci. Pero la insistencia asiática rindió frutos en el minuto 66, cuando In-beom Hwang definió con clase ante la salida del arquero Matej Kovar para decretar el 1-1.

Ladislav Krejci festeja eufórico después de anotar frente a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara. (Foto: República Checa)

Con el impulso del empate y tras un gol invalidado a los europeos por fuera de juego, la remontada surcoreana se consolidó en el minuto 79 por conducto de Hyeon-gyu Oh, quien aprovechó un balón en el área chica para colocar el 2-1 definitivo.

El centrocampista surcoreano In-beom Hwang celebra tras marcar al minuto 67 contra República Checa. (Foto: AFP)

El próximo partido de la selección surcoreana será frente al local, México, el próximo jueves 18 de junio en el mismo Estadio de Guadalajara (7:00 p. m.); mientras que, ese mismo día, República Checa se medirá a Sudáfrica (10:00 a. m.).