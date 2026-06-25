Costa de Marfil vence a Curazao y avanza por primera vez de fase de grupos

Costa de Marfil superó este jueves por primera vez en su historia la fase de grupos de un Mundial, al ganar 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de United 2026, como segundo del Grupo E.
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Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el Grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo.
Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en Filadelfia fueron anotados por Nicolas Pepé a los 7 y 64 minutos.
Con su doblete, el delantero del Villareal también se sumó a Didier Drogba, Aruna Dindane, Wilfried Bony y Gervinho como los únicos futbolistas marfileños con dos anotaciones en Copas del Mundo.
Curazao, por su parte, cerró su primera participación en un Mundial en la última casilla del Grupo E con un punto, tras el empate de la segunda fecha ante Ecuador.
Durante este torneo, también firmaron su primera anotación en la justa: la conseguida en su debut ante Alemania, en la derrota 7-1.