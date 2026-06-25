Costa de Marfil vence a Curazao y avanza por primera vez de fase de grupos

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Costa de Marfil superó este jueves por primera vez en su historia la fase de grupos de un Mundial, al ganar 2-0 a Curazao y avanzar a dieciseisavos de final de United 2026, como segundo del Grupo E.

Con este resultado, Alemania y Costa de Marfil quedaron con seis puntos cada uno en el Grupo E, pero los germanos fueron primeros por su victoria en el duelo directo.

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Los goles de la victoria de los Elefantes este jueves en Filadelfia fueron anotados por Nicolas Pepé a los 7 y 64 minutos.

Con su doblete, el delantero del Villareal también se sumó a Didier Drogba, Aruna Dindane, Wilfried Bony y Gervinho como los únicos futbolistas marfileños con dos anotaciones en Copas del Mundo.

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Curazao, por su parte, cerró su primera participación en un Mundial en la última casilla del Grupo E con un punto, tras el empate de la segunda fecha ante Ecuador.

Durante este torneo, también firmaron su primera anotación en la justa: la conseguida en su debut ante Alemania, en la derrota 7-1.