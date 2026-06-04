Irak sorprende a España con un empate 1-1 previo al Mundial 2026

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Irak sorprendió a una España muy experimental, que no pudo pasar del empate 1-1 en el primero de sus dos partidos de preparación de cara al Mundial, este jueves en La Coruña.

Ferran Torres (16) abrió el marcador para España, pero Merchas Doski igualó (27) en un partido en el que la Roja pareció acusar la falta de rodaje y una masiva rotación en sus filas.

Acción durante el partido entre las selecciones de España e Irak, en La Coruña. (Foto: @IraqNT_EN)

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dejó fuera de la convocatoria hasta a diez jugadores, muchos de ellos habituales titulares.

Además de los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams, el seleccionador español también dejó fuera a fijos como Rodrigo Hernández "Rodri", Pedri, Cucurella u Oyarzabal, entre otros.

De la Fuente ya había advertido que este partido sería una primera toma de contacto antes del otro amistoso contra Perú en México el 8 de junio, donde ya debería empezar a verse una España más cercana a la que jugará el Mundial.

Este amistoso ante Irak fue el final de la primera fase de preparación para España de cara al Mundial, en el que debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde. La Roja asiste a esta cita con el objetivo de volver a la final que se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.

Era un gol para saltar, claro que sí, .



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Por su parte, la selección iraquí, que logró clasificarse a un Mundial por segunda vez en su historia, tras México 1986, estará presente 40 años después en el que se disputará en México, precisamente, Estados Unidos y Canadá.