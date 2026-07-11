Cristiano "nunca será un problema", dice nuevo DT de Portugal

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Cristiano Ronaldo "no será nunca un problema" para la selección de Portugal a pesar de la polémica en el país sobre su aporte para muchos decepcionante en el Mundial 2026, aseguró este viernes el nuevo entrenador del equipo nacional, Jorge Jesus.

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"Cris es un símbolo del futbol portugués. Es un símbolo de la Seleçao. Es un símbolo de Portugal y lo será para siempre en la historia", declaró en su presentación oficial el técnico de 71 años, nombrado en reemplazo del español Roberto Martínez después de la eliminación de la selección lusa en octavos de final del Mundial ante España (1-0).

Cristiano Ronaldo acumuló 18 remates al arco, 9 de ellos entre los 3 palos, promediando una efectividad del 17%. (Foto: AFP)

Martínez fue muy criticado por haber alineado sistemáticamente a Cristiano Ronaldo en su once y solo haberlo sustituido en una ocasión, en el minuto 81 del duelo de dieciseisavos de final ganado ante Croacia (2-1).

"Sobre Cris, como jugador, y la polémica que hubo en torno a él, cada uno puede pensar lo que quiera", dijo Jorge Jesus, que dirigió a CR7 la pasada temporada en el Al Nassr saudita.

Portugal registró 2 porterías en cero, recibió en total 3 anotaciones. Además, los lusos sumaron 114 acciones del portero dentro del área y 93 fuera de ella. (Foto: AFP)

Recordó que fue "muy fácil" trabajar con el astro de 41 años, al que reemplazó en 16 ocasiones.

Después de la derrota mundialista ante España, el cinco veces ganador del Balón de Oro confirmó que este sexto Mundial era el último de su carrera, sin precisar si iba a continuar jugando con Portugal.

"Sé que quiere continuar jugando en el Al Nassr", indicó Jorge Jesus.

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"Mientras juegue y esté en medida de ser seleccionado, yo lo haré, con ciertos límites y según las condiciones que yo considere que son mejores para la selección", afirmó.

Jorge Jesus, que dirigió en el pasado a clubes como el Benfica y el Sporting de Lisboa en su país o el Flamengo en Brasil, entre otros, se une a Portugal en principio hasta después del Mundial 2030, que Portugal coorganizará junto a España y Marruecos.

*Con información de AFP.