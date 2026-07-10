Inglaterra y Noruega escribirán su primer capítulo mundialista en United

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Noruega e Inglaterra se enfrentarán por decimotercera ocasión en la historia, con un claro dominio inglés en los antecedentes. Los Tres Leones registran siete victorias, por dos de los escandinavos, además de tres empates.

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Pese a compartir más de ocho décadas de historia desde que se midieron por primera vez en 1937, ambas selecciones nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo.

Sus únicos cruces con sabor mundialista fueron en las eliminatorias rumbo a España 1982 (una victoria por lado) y Estados Unidos 1994 (empate y un triunfo vikingo).

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Precisamente en esta última clasificación, Noruega firmó una de sus victorias más recordadas al imponerse 2-0 en Oslo, un resultado clave que terminó dejando a Inglaterra fuera del Mundial.

El choque de este sábado también llega rodeado de incertidumbre por la escasa actividad reciente entre ambos. En lo que va del siglo solo se han visto las caras dos veces y la última fue el 3 de septiembre de 2014, cuando Inglaterra ganó 1-0 en Wembley en un amistoso gracias a un tanto de Wayne Rooney.

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Últimos cinco enfrentamientos

Inglaterra 1-0 Noruega (Amistoso, 2014)

Noruega 0-1 Inglaterra (Amistoso, 2012)

Noruega 0-0 Inglaterra (Amistoso, 1995)

Inglaterra 0-0 Noruega (Amistoso, 1994)

Noruega 2-0 Inglaterra (Eliminatoria UEFA 1993)