Portugal y Croacia protagonizan el duelo que marcará el adiós de Cristiano o Modric

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El Mundial se prepara para sacar los pañuelos. Sin importar el resultado de la vibrante pugna entre Portugal y Croacia, este jueves (5:00 p. m.) en Toronto, la mayor cita del futbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

El duelo por un lugar en los octavos de final enfrentará a dos referentes que marcaron una época en el Real Madrid, donde conquistaron cuatro Ligas de Campeones juntos, y que ahora protagonizarán un hecho inédito: será la primera vez que dos jugadores de campo mayores de 40 años se enfrenten en una Copa del Mundo.

A sus 41 años, el "Bicho" llega tras convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales gracias a su doblete ante Uzbekistán.

Sin embargo, Portugal dejó dudas con el empate frente a República Democrática del Congo y el 0-0 ante Colombia. Pese a las críticas, el seleccionador Roberto Martínez mantiene plena confianza en su capitán, quien ha disputado todos los minutos del torneo.

Del otro lado, Modric, de 40 años, también afronta lo que apunta a ser su último Mundial. Tras un complicado debut en la derrota ante Inglaterra, el capitán croata celebró su partido internacional número 200 con una victoria sobre Panamá y luego asistió en el triunfo frente a Ghana para sellar el boleto a la fase de eliminación directa.

Finalista en Rusia 2018 y semifinalista en Catar 2022, el conjunto ajedrezado vuelve a apoyarse en el talento del 10 para intentar otra hazaña. Portugal, por su parte, confía en que Cristiano siga escribiendo capítulos en una carrera irrepetible.

El ganador avanzará a octavos de final, donde lo esperará España o Austria. Para el derrotado, en cambio, el telón caerá definitivamente sobre una brillante historia mundialista.

Así jugarían

Portugal: 1 Costa, 5 Dalot, 3 Dias, 14 Inácio, 25 Mendes, 15 Neves, 23 Vitinha, 8 Bruno, 10 Bernardo, 7 Ronaldo y 17 Leao. DT: Roberto Martínez

Croacia: 1 Livakovic, 2 Stanisic, 6 Sutalo, 4 Gvardiol, 3 Pongracic, 8 Kovacic, 10 Modric, 15 Mario Pasalic, 13 Vlasic, 9 Kramaric y 14 Perisic. DT: Zlatko Dalic