Inglaterra tiene que remontar, pero avanza a los octavos y se medirá a México

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Con una remontada liderada por un doblete de Harry Kane, Inglaterra venció este miércoles 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial United 2026, en donde ahora se enfrentará al coanfitrión México.

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Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron vuelta a un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

ENG 2-1 COD (88') - Jugadores ingleses con doblete asistido por el mismo compañero en un partido de fase de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:



1966 - Hurst tras asist. de Bobby Moore (vs Alemania, FINAL)

2026 - KANE tras asist. de GORDON… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

R.D. del Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, gracias a una temprana diana de Brian Cipenga, en el minuto 7, y una espectacular actuación de su arquero, Lionel Mpasi.

Kane, con dos asistencias del nuevo jugador del Barcelona Anthony Gordon, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel. Primero, con un cabezazo picado y, luego, con una definición de "killer" en el área, para poner a festejar a su fanaticada.

Jugadores con el doblete más rápido para pasar a su selección de PERDIENDO a GANANDO en un partido de fase de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:



4 min (57'→61') - Eusébio vs Corea del Norte (1966, cuartos)

8 min (26'→34') - A. Körner vs Suiza… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

Cerca del goleo

El artillero del Bayern Múnich se reenganchó de paso a la pelea por la Bota de Oro de esta Copa del Mundo con sus cinco goles, igualando al noruego Erling Haaland y solamente a uno de los dos líderes: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

De esta manera, Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años, pero con una complicada siguiente parada el próximo domingo en Ciudad de México, en donde lo espera el Tri, envalentonado tras eliminar a Ecuador y siendo el único equipo que se mantiene sin recibir goles en este certamen.

Además, en la olla de presión del estadio Azteca y los 2,200 metros de altitud de la capital mexicana, donde parece que será una tarea complicada para los ingleses, frente a un equipo que lleva paso perfecto con cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos disputados.