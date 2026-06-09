Cristiano y Portugal no piensan en el futuro, dice Roberto Martínez

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Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, destacó el liderazgo y experiencia de Cristiano Ronaldo, asegurando que "es un ejemplo" para el grupo. Afirmó que ni su capitán ni sus compañeros se concentran en el futuro.

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Durante la conferencia de prensa realizada en el complejo Ciudad del Futbol de Oeiras, donde trabaja el Equipo de los Escudos, el técnico español resaltó que el único objetivo del jugador de 41 años es "aprovechar el mañana".

Roberto Martínez tiene el porcentaje de victorias más alto en la historia de Portugal con un 69.23 %. (Foto: AFP)

"Son 24 horas dándolo todo para mejorar y ayudar a la selección", declaró Martínez ante los medios.

Previo al debut mundialista, se ha confirmado que el futbolista del Al-Nassr saudí, capitaneará al conjunto portugués en Norteamérica 2026, el que según indicó Cristiano hace unos meses, será el último de su carrera.

El delantero luso será uno de los jugadores que sume minutos este miércoles en el duelo contra Nigeria, la última prueba antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial, aunque aún no se sabe si será como titular.

"El enfoque de Cristiano es entrenar hoy, ser el mejor en el entrenamiento, poner en práctica los conceptos mañana y mostrar orgullo por vestir la camiseta de Portugal. Y ya no hay nada más", agregó el estratega.

Martínez asegura que sus jugadores están "preparados para los tres primeros partidos" del torneo. Debutarán el 17 de junio contra República Democrática del Congo, luego se medirán ante Uzbekistán y Colombia, en el grupo K.

En selección, Cristiano al principio tuvo que usar el dorsal 17, pues el 7 lo utilizaba Figo. Luego, la exestrella del Real Madrid heredó el icónico número. (Foto: AFP)

Según el estratega, Nigeria es "un rival exigente...con delanteros rápidos y fuertes", características y aptitudes similares que las del Congo, su primer adversario en United 2026.

Por su lado, Francisco Trincao afirmó a la prensa que el grupo tiene mucho entusiasmo de cara a la copa.

How do you envisage the World Cup?



Francisco Trincão:



"We must always have confidence. Above all, we have to believe.



We know it is a very difficult tournament, but from what I see, we have an incredible group and players of immense quality.



So we simply have to make… pic.twitter.com/kbxN6VucrI — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) June 9, 2026

"Tenemos que tener siempre confianza, hay que creer. Es un torneo muy difícil, pero contamos con jugadores increíbles, con calidad. Tenemos que creer con la convicción de que podemos lograr algo bonito", concluyó el extremo del Sporting.