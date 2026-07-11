Cristiano Ronaldo regala a Speed las botas que usó en el Mundial 2026

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Como un gesto por su cariño Cristiano Ronaldo regaló al generador de contenido IShowSpeed un par de botas oficiales como las que usó durante su desempeño en el Mundial FIFA 2026.

Speed se quebró emocionado al destapar un bolso de tela blanco que le envió el astro portugués y notar que se trataba de un valioso par de edición especial.

Foto: Captura de pantalla

Se trata de las botas Mercurial Superfly 11 'CR7 Gold Scorpion' de las que solo existen dos en el mundo y fueron utilizadas por el propio CR7 durante el torneo.

Foto: AFP.

Según los medios internacionales Ronaldo planeaba regalárselas a Speed ​​si ganaban contra España y quería asegurarse de que las conservaría.

Foto: Captura de pantalla.

El gesto de Ronaldo fue tras la eliminación Portugal ya están fuera y decidió que haría esta acción para su máximo fan, quien le ha apoyando durante todo el trayecto de la selección portuguesa en la Copa del Mundo.

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