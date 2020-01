Critican video del “Doctor Chapatín” y lo califican de pedófilo

El mundo de la comedia no sería el mismo si Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” no hubiese llegado a la pantalla de la televisión. Muchas de sus creaciones son aplaudidas porque no recurre a la picardía para hacer reír al público.

Sin embargo, un antiguo video del “Doctor Chapatín” en un sketch de “Los Genios de la Mesa Cuadrada” ha cobrado relevancia en los últimos días por algunas de las líneas que dice “Chespirito”, quien está acompañado en el clip por Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves.

“Hemos notado que el "Doctor Chapatín" enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?”, lee en una carta María Antonieta de las Nieves. A lo que el personaje de Roberto Gómez, en su personaje del "Doctor Chapatín", responde: “Prefiero dos de 14”.

El sketch avanza hasta llegar a una broma que deja entrever una mala situación con una supuesta niña de 12 años la cual firma al pie de una carta que le leen al anciano.

Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar y para la gran mayoría el video fue sacado de contexto, pero para otros más, dichos “chistes” vendrían a ser de mal gusto rozando en lo pedófilo, por lo que la rutina resulta poco comprensible.

Las opiniones se dividen en redes sociales entre quienes consideran que solo se trató de una broma y los que repudian estos diálogos.

*Con información de Infobae