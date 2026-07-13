Croacia anuncia a Slaven Bilic como nuevo DT de la selección

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El exinternacional croata Slaven Bilic fue nombrado este lunes nuevo seleccionador de Croacia en reemplazo de Zlatko Dalic, quien dimitió luego de la eliminación del equipo en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Bilic, de 57 años, dirigirá por segunda vez a la selección, tras haber ocupado ya el banquillo entre 2006 y 2012.

Bilic tuvo un exitoso primer ciclo al mando de Croacia entre 2006 y 2012, destacando su paso por la Eurocopa 2008. (Foto: AFP)

"Por propuesta del presidente de la HNS, Marijan Kustic, el comité ejecutivo ha nombrado por unanimidad a Slaven Bilic seleccionador del equipo nacional de Croacia", indicó la federación en la red social X.

"No es fácil suceder a Zlatko, pero estamos convencidos de que Slaven es la persona correcta para este rol", declaró Kustic, elogiando la "amplia experiencia" de Bilic como entrenador.

Oficial: este es el nuevo seleccionador de Croacia y quiere convencer a Modrichttps://t.co/0OJjOyuCPS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 13, 2026

Dalic, de 59 años, fue el entrenador que condujo a la generación dorada de Croacia liderada por Luka Modric; alcanzó la final del Mundial 2018, perdida 4-2 contra Francia, y quedó tercero en el Mundial 2022, tras perder en semifinales pero ganar el partido por el podio.

Tras quedar fuera del Mundial 2026 al término de un ajustado partido contra Portugal (2-1), con tres goles anulados por fuera de juego a los croatas, Dalic presentó su dimisión el pasado miércoles.

La selección de Croacia promedió una velocidad de 5.98 kilómetros por hora y recorrió una distancia de 452321.82 metros durante su paso por Norteamérica 2026. (Foto: AFP)

Bilic, que en su primer paso por el banquillo dejó un registro de 42 victorias, 15 empates y solo 8 derrotas, cuenta con mejores estadísticas que Dalic (62 victorias, 20 empates y 29 derrotas), pero su mejor resultado en un torneo fueron los cuartos de final de la Eurocopa 2008.

"Estoy extremadamente emocionado por este desafío, para el que me siento completamente preparado siendo un entrenador más maduro y experimentado que en 2006 pero con la misma motivación y deseo que Croacia sea fuerte, atrevida y exitosa", declaró Bilic en conferencia de prensa.

Bilic es una de las figuras más polifacéticas del futbol croata: abogado, habla 4 idiomas, toca la guitarra en una banda de rock y protagonizó una de las jugadas más famosas de las Copas del Mundo. (Foto: AFP)

Exdefensa, Bilic disputó como jugador 44 partidos con la selección. En los banquillos ha dirigido a equipos como el West Ham de la Premier League, en el que también fue jugador en los años noventa.

Su último puesto como entrenador fue en la temporada 2023-2024, en el banquillo del club saudita Al Fateh.

*Con información de AFP.