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Previo al duelo entre Francia y España, el futbolista Ibrahima Konaté pidió a los galos mantener la humildad en la semifinal y aseguró que el equipo se enfoca en todos los jugadores de la Roja, no solo en Lamine Yamal.

El defensa francés exhortó a sus compañeros a "no caer en la trampa" y mantenerse humildes después de las declaraciones de Yamal tras la victoria contra Bélgica, en las que afirman que, si alguna selección debe tenerle miedo a España, es precisamente Francia "porque la ha eliminado en los dos últimos duelos".

Ibrahima Konaté ha recorrido 1968.45 metros en United 2026. (Foto: AFP)

"Cada uno puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y, al final del partido, espero que el resultado sea favorable para nosotros", agregó.

Francia ha recibido 2 goles, registra 249 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de recuperación del 87.86 segundos. (Foto: AFP)

Sobre España, Konaté advirtió que es "una selección excepcional, con muchas individualidades. El objetivo no es centrarse solo en un jugador en particular, porque es todo el equipo el que puede hacer daño", explicó.

*Con información de agencias.