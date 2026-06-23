Croacia se mide ante Panamá con la obligación de obtener la victoria

Tras caer 4-2 en el debut de United 2026 ante Inglaterra, Croacia se enfrentará este martes (5:00 p. m.) a Panamá, con la misión de sumar tres puntos para no complicar su clasificación a los dieciseisavos de final.
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En Toronto, los europeos parten como favoritos ante una selección canalera que también fue derrotada en su estreno en la cita norteamericana, 1-0 ante Ghana.
Los dirigidos por Zlatko Dalic están acostumbrados a llegar a las instancias finales en este torneo, tal y como lo hicieron en Rusia 2018 (finalistas) y en Catar 2022 (tercer lugar).
Para seguir con la racha, primero deberán vencer a una Panamá que volverá a jugar sin su figura Adalberto Carrasquilla, según confirmó el técnico Thomas Christiansen.
Dalic está seguro de que sus pupilos tendrán un mejor control de balón que el mostrado ante los ingleses, sobre todo por el tipo de rival, que a priori es inferior. "No es un equipo inofensivo, pero no es Inglaterra", dijo el estratega sobre la escuadra centroamericana.
Christiansen, por su parte, llegó a United 2026 con el objetivo de sumar la primera victoria canalera en la historia de los mundiales, pero teniendo a Croacia e Inglaterra como próximos rivales, se ve complicado.