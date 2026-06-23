Croacia se mide ante Panamá con la obligación de obtener la victoria

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Tras caer 4-2 en el debut de United 2026 ante Inglaterra, Croacia se enfrentará este martes (5:00 p. m.) a Panamá, con la misión de sumar tres puntos para no complicar su clasificación a los dieciseisavos de final.

En Toronto, los europeos parten como favoritos ante una selección canalera que también fue derrotada en su estreno en la cita norteamericana, 1-0 ante Ghana.

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Los dirigidos por Zlatko Dalic están acostumbrados a llegar a las instancias finales en este torneo, tal y como lo hicieron en Rusia 2018 (finalistas) y en Catar 2022 (tercer lugar).

Para seguir con la racha, primero deberán vencer a una Panamá que volverá a jugar sin su figura Adalberto Carrasquilla, según confirmó el técnico Thomas Christiansen.

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Dalic está seguro de que sus pupilos tendrán un mejor control de balón que el mostrado ante los ingleses, sobre todo por el tipo de rival, que a priori es inferior. "No es un equipo inofensivo, pero no es Inglaterra", dijo el estratega sobre la escuadra centroamericana.

Christiansen, por su parte, llegó a United 2026 con el objetivo de sumar la primera victoria canalera en la historia de los mundiales, pero teniendo a Croacia e Inglaterra como próximos rivales, se ve complicado.