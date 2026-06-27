Croacia derrota a Ghana y avanza como segunda del Grupo L

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Croacia se clasificó este sábado a los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 al imponerse 2-1 a Ghana, que ya estaba clasificada, en el partido de la tercera y última jornada del Grupo L, disputado en Filadelfia.

En el pitazo inicial, ambas escuadras tomaron tiempo para descifrar a los adversarios. Una Croacia obligada a imponer su experiencia ante un equipo más conservador, enfocado en ganar el segundo lugar de la tabla.

Croacia completó 444 de los 495 pases que hizo ante Ghana en la última jornada de la fase de grupos. (Foto: AFP)

Petar Sucic, con un disparo desde fuera del área, adelantó a los croatas en el minuto 31. Ghana, que no había recibido goles, quiso responder inmediatamente, pero no le alcanzó para complicar a los europeos.

Los croatas remataron 8 veces al arco de Ghana; 4 fueron a puerta y 2 fallidos. (Foto: AFP)

Tras la pausa del medio tiempo, los hombres dirigidos por Queiroz adelantaron sus líneas y arrinconaron a los de Zlatko Dalic, pero la algarabía no duró mucho. Croacia supo poner orden a su favor.

Los africanos remataron en cinco ocasiones al marco de Croacia, pero solamente 1 fue a puerta. (Foto: AFP)

Derrick Luckassen puso el empate en el 73, pero la celebración se vio empañada por el VAR, que fue consultado por posible fuera de lugar. Minutos después, el árbitro canadiense Drew Fisher validó la anotación. Con el 1-1 nada quedaba resuelto en el Grupo L.

No tardó en llegar la respuesta croata. En el 83, Nikola Vlasic remató de cabeza un tiro de esquina cobrado por Luka Modric para poner el 2-1 final.

Petar Sucic recorrió 11.35 kilómetros frente a Ghana, el mejor récord del partido. (Foto: AFP)

Con el resultado, Croacia finalizó segunda en la llave con 6 puntos, uno menos que Inglaterra, y dos más que Ghana, tercera, mientras que Panamá terminó en la cola sin puntuar, y sin posibilidades de avanzar en el torneo.

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Así jugaron:

Croacia: 1 Dominik Livakovic, 2 Josip Stanisic, 3 Marin Pongracic, 6 Josip Sutalo, 8 Mateo Kovacic (15 Mario Pasalic), 10 Luka Modric, 13 Nikola Vlasic (4 Josko Gvardiol), 16 Martin Baturina (24 Marco Pasalic), 17 Petar Sucic, 11 Ante Budimir (20 Igor Matanovic) y 14 Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Ghana: 16 Benjamin Asare, 4 Jonas Adjetey (21 Kojo Peprah Oppong), 14 Gideon Mensah, 23 Derrick Luckassen, 26 Marvin Senaya, 5 Thomas Partey, 8 Kwasi Sibo (3 Caleb Yirenkyi), 11 Antoine Semenyo, 15 Elisha Owusu (7 Abdul Fatawu), 9 Jordan Ayew (10 Brandon Thomas-Asante) y 22 Kamaldeen Sulemana (24 Ernest Nuamah). DT: Carlos Queiroz.