Croacia de Modric tendrá su última prueba contra Eslovenia

-

La selección de Croacia afrontará este domingo (12:45 p.m. en vivo por Disney +) su último partido de preparación antes de emprender su viaje hacia Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026. El combinado dirigido por Zlatko Dalic recibirá a Eslovenia como la prueba final para afinar detalles de cara a su debut mundialista.

OTRAS NOTICIAS: Bélgica exhibe su poder ofensivo con goleada ante Túnez en amistoso previo al Mundial

Los croatas llegan a este compromiso con la necesidad de recuperar confianza luego de la inesperada derrota sufrida en su anterior encuentro de preparación. Croacia cayó 0-2 en casa frente a Bélgica, un resultado que dejó algunas dudas sobre el rendimiento del equipo.

Ante este panorama, el conjunto balcánico buscará despedirse de su afición con una actuación convincente y demostrar que tiene las herramientas necesarias para competir al más alto nivel en el Mundial. La experiencia y liderazgo de Luka Modric volverán a ser fundamentales en una selección que también cuenta con figuras de gran nivel como Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic y Josko Gvardiol.

The power of #Croatia shirt: even going to the gym makes you happy! ️‍♂️#Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/HlHgnloLgk — HNS (@HNS_CFF) June 6, 2026

Croacia iniciará su participación en la Copa del Mundo 2026 el próximo 17 de junio cuando enfrente a Inglaterra en el arranque de la fase de grupos. Posteriormente, los croatas deberán medirse a Panamá y Ghana en una zona que promete ser altamente competitiva.