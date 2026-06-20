Croacia busca regalarle una victoria a Luka Modric en su partido 200 con la selección

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Croacia afrontará un duelo decisivo ante Panamá en la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este martes (5:00 p. m.), y el delantero Andrej Kramaric aseguró que la selección balcánica confía plenamente en conseguir la victoria.

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Tras la derrota 4-2 frente a Inglaterra en su debut, el atacante del Hoffenheim señaló que el conjunto canalero plantea un desafío diferente y que el enfoque croata también cambiará.

"Contra Panamá tendremos más posesión. Es un rival diferente y tendremos otro enfoque en ataque. Simplemente vamos a ganar el partido y conseguir los tres puntos", afirmó Kramaric al portal Sportklub.

Moving The next game is in 4⃣ days!



Drago Sopta / HNS#WorldCup #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/JN4BkuBGPO — HNS (@HNS_CFF) June 19, 2026

Buscan honrar a Modric

El encuentro también tendrá un significado especial para Luka Modric, quien disputará su partido número 200 con la selección ajedrezada. A sus 40 años, el mediocampista continúa ampliando su récord como el jugador con más apariciones en la historia de Croacia.

"Solo podemos decir gracias, capitán, por mostrarnos el camino. Lo daremos todo por él y por Croacia, y creo que la victoria llegará", añadió Kramaric.

Not your ordinary objectives. Even different ball sizes. Same obsession with hitting the target. #WorldCup #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/iYhIzizjj3 — HNS (@HNS_CFF) June 20, 2026

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Tanto Croacia como Panamá llegan necesitados de puntos. Los europeos buscan mantenerse con vida tras caer ante Inglaterra, mientras que los dirigidos por Thomas Christiansen perdieron 1-0 frente a Ghana con un gol encajado en el tiempo de descuento.