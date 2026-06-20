Raphinha queda descartado para el último partido de Brasil en la fase de grupos

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Brasil sufrió una baja sensible de cara al cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó este sábado que Raphinha sufrió una lesión muscular en el muslo derecho y será sometido a un tratamiento intensivo para acelerar su recuperación.

El extremo del Barcelona se lesionó durante la victoria 3-0 sobre Haití en Filadelfia y abandonó el terreno de juego al minuto 40 por molestias en la pierna. Un "examen de imagen" realizado posteriormente confirmó la dolencia.

ALERTA MUNDIAL POR RAPHINHA: el crack brasileño sufrió una lesión muscular en el muslo derecho en el duelo ante Haití y, de mínima, se perderá el próximo partido de la Canarinha ante Escocia por la última fecha de la fase de grupos



⌛ Mientras tanto, se someterá a un… pic.twitter.com/BPBTKFc0dY — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

Aunque la CBF no precisó el tiempo de baja, una fuente de la entidad indicó que el atacante está descartado para el encuentro del miércoles ante Escocia, correspondiente a la última jornada del grupo C.

Medios brasileños incluso señalan que su regreso solo sería posible si la Canarinha avanza a los octavos de final.

El extremo brasileño salió del campo antes del descanso y quedó descartado para la última jornada del grupo C. (Foto: AFP)

"Seguirá un protocolo de tratamiento intensivo bajo la supervisión del equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible", informó la federación en un comunicado.

La salida de Raphinha permitió el ingreso de Rayan, quien a sus 19 años disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo. Con el triunfo sobre Haití, Brasil quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.