Magistrados del TSE, a punto de perder inmunidad

CSJ da trámite a antejuicio contra ocho magistrados del TSE. Por mayoría, la CSJ declaró con lugar los antejuicios en contra de los Magistrados del TSE.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró a lugar la formación de causa el antejuicio planteado por el Ministerio Público (MP) con el que buscan retirar el derecho de inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Al mismo tiempo, ordenó trasladar el informe al Congreso para que realicen el trámite en contra de los magistrados. Ahora, el Organismo Legislativo deberá conformar la comisión pesquisidora que analizará el caso de la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP contra las autoridades del TSE.

No obstante, con excepción de la presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, los magistrados se inhibieron de conocer el antejuicio en contra de las ocho autoridades del tribunal electoral.

Por lo tanto, se integró de la siguiente manera: Además de Valdés, la Magistrada Vocal Séptima, el Magistrado Presidente de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal de Extinción de Dominio, el Magistrado Presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Magistrada Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Así como Magistrado Presidente de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, Magistrado Vocal I de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Magistrado Vocal I de la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia, Magistrada Vocal I de la Corte de de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Magistrada Vocal II de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil, Magistrado Vocal I de lo Contencioso Administrativo, Magistrado Vocal I de la Sala 5a. de lo Contencioso Administrativo y Magistrado Vocal I de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa, quien fue el único que votó en contra.

La solicitud para retirar el derecho de inmunidad pesa contra los magistrados titulares:

Irma Elizabeth Palencia Orellana

Ranulfo Rafael Rojas Cetina

Blanca Odilia Alfaro Guerra

Gabriel Vladimir Aguilera Bolas

Mynor Custodio Franco Flores

Así como los suplentes:

Marco Antonio Cornejo Marroquín

Marlon Josué Barahona Catalán

Álvaro Ricardo Cordón Paredes

A los magistrados se les señala de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Según el MP, la investigación contra los magistrados del TSE surge luego de una denuncia presentada el 29 de junio pasado por supuestas "irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares para el proceso electoral (TREP)".

Así justificó la CSJ su decisión

Para justificar su decisión, los magistrados de la CSJ indicaron que el MP, dentro de la solicitud del antejuicio, sostuvo que los magistrados del tribunal electoral, hicieron constar en acta que el TSE suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del TREP con DataSys.

Según el MP, cuando se suscribió el contrato "no existió una supervisión independiente del software, sino que la misma DataSys recomendó a la entidad de origen mexicano Poder Net para realizar la supervisión".

"Esta entidad al momento de presentar su oferta lo hizo por la cantidad de más de 148 millones de quetzales (Q148,850,250), mientras que la entidad Productid Business Solution ofertó por poco más de 113 millones de quetzales (Q113,957,424) e indicó que el precio en el mercado en México es más bajo que el precio ofertado con DataSys, por lo que a criterio del MP se los magistrados del TSE utilizaron artificios para defraudar al Estado de Guatemala", detalló la CSJ, sobre la denuncia del MP.

"Al existir una diferencia entre las ofertas y habiéndose constatado en el acta de presentación de ofertas que ambas empresas cumplieron con los requisitos formales, esta Corte considera que el antejuicio no es espurio, porque tiene fundamentos serios aportados por el ente Fiscal; no es ilegítimo, ya que fue planteado por el MP como ente de la persecución penal; y no es político porque los hechos señalados se relacionan con actos de los magistrados señalados en su calidad de funcionarios públicos", detallaron los magistrados de la CSJ en su resolución.