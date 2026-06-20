Beccacece confía en la reacción de Ecuador antes del duelo clave ante Curazao

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La selección de Ecuador dejó atrás el tropiezo sufrido en su debut y ya centra toda su atención en conseguir su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La Tri enfrentará a Curazao este sábado (6:00 p. m.) en la segunda jornada del grupo E, en un compromiso clave para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

En la antesala del encuentro, el seleccionador Sebastián Beccacece subrayó la importancia de reaccionar tras la derrota inicial, aunque evitó caer en excesos de confianza pese a la goleada que Alemania le propinó al conjunto caribeño en la primera fecha.

"Somos un equipo absolutamente comprometido con nuestra gente. Hemos sentido un respaldo enorme en estos días y queremos devolver esa confianza con una victoria", dijo el técnico argentino.

Beccacece explicó que el cuerpo técnico aprovechó los días posteriores al debut para corregir aspectos puntuales y preparar al plantel de cara a este desafío. "El pasado ya no se puede cambiar. Nuestra atención está puesta en lo que viene", resumió.

Llegó el chocolate a Kansas City pic.twitter.com/AnyjSNXZA5 — La Tri (@LaTri) June 19, 2026

Por su parte, el mediocampista Alan Franco aseguró que el grupo se mantiene fuerte en lo anímico y convencido de sus capacidades. El volante admitió que la derrota representó un golpe difícil, pero destacó la respuesta del equipo a través de la unión y el trabajo.

"Sabíamos que en algún momento podía terminarse el invicto. Ahora solo queda luchar y demostrar de qué estamos hechos", afirmó.