Beccacece confía en la reacción de Ecuador antes del duelo clave ante Curazao

La selección de Ecuador dejó atrás el tropiezo sufrido en su debut y ya centra toda su atención en conseguir su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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La Tri enfrentará a Curazao este sábado (6:00 p. m.) en la segunda jornada del grupo E, en un compromiso clave para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
En la antesala del encuentro, el seleccionador Sebastián Beccacece subrayó la importancia de reaccionar tras la derrota inicial, aunque evitó caer en excesos de confianza pese a la goleada que Alemania le propinó al conjunto caribeño en la primera fecha.
"Somos un equipo absolutamente comprometido con nuestra gente. Hemos sentido un respaldo enorme en estos días y queremos devolver esa confianza con una victoria", dijo el técnico argentino.
Beccacece explicó que el cuerpo técnico aprovechó los días posteriores al debut para corregir aspectos puntuales y preparar al plantel de cara a este desafío. "El pasado ya no se puede cambiar. Nuestra atención está puesta en lo que viene", resumió.
Por su parte, el mediocampista Alan Franco aseguró que el grupo se mantiene fuerte en lo anímico y convencido de sus capacidades. El volante admitió que la derrota representó un golpe difícil, pero destacó la respuesta del equipo a través de la unión y el trabajo.
"Sabíamos que en algún momento podía terminarse el invicto. Ahora solo queda luchar y demostrar de qué estamos hechos", afirmó.