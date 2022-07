Ya se espera la llegada de los puentes que se instalarán en el agujero de Villa Nueva

El presidente Alejandro Giammattei se refirió a la llegada de los puentes que serán instalados en la ruta al Pacífico, sobre el hundimiento en el kilómetro 15 en Villa Nueva.

OTRAS NOTICIAS: Aplican más concreto fluido en el agujero del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico

Han transcurrido 22 días desde que se formó el hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta que conduce al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva y hasta el momento, el paso en el lugar se mantiene cerrado y diariamente afecta a decenas de automovilistas que se conducen al sur del país

Este martes 5 de julio, el presidente de la República, Alejandro Giammattei anunció la posible fecha de la llegada de los puentes que serán instalados en el agujero antes mencionado, los cuales provienen de los Estados Unidos.

"Si mal no me equivoco el día de hoy ya deberían de estar, ya tenemos hablado con el Ejército de los Estados Unidos que nos van a hacer el favor de trasladarlos de la fábrica a Guatemala para que no tengamos que esperar meses por el traslado marítimo", afirmó Giammattei.

El mandatario también confirmó que serán cinco secciones las que comprenderán los dos puentes para que sean instalados, pero que mientras tanto se está estabilizando la tierra para que en ese lugar sean colocados los soportes.

Por su parte, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informó que durante el fin de semana, aplicaron material clasificado compactado cada 20 centímetros para aumentar la capacidad de carga de los "suelos blandos".

⏩ Durante este fin de semana largo se avanzó con el relleno estructural en el Km. 15.4 de la CA-09 Sur; estos trabajos se realizan con un material clasificado compactado cada 20 cm. y se utiliza geogrilla y geomalla que aumentan la capacidad de carga de suelos blandos. ‍♂️ pic.twitter.com/QVascujVeP — COVIAL (@COVIAL_CIV) July 5, 2022

Los temblores, las grietas y el hundimiento

Pasadas las 21:00 horas del 13 de junio, vecinos de varias zonas de Villa Nueva, escucharon retumbos y sintieron varios temblores que generaron alarma, mientras las fuertes lluvias azotaban el municipio y la Ciudad de Guatemala.

En las primeras horas del martes 14 de junio, varios conductores reportaron grietas que se formaron tras los sismos, en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, por lo que autoridades se presentaron al lugar para verificar el incidente y se restringió el paso de un carril.

Sin embargo, con el transcurso de las horas, la carretera colapsó y se pudo observar una caverna de aproximadamente 15 metros de profundidad que afectaba todos los carriles, en ambos sentidos de la vía.

El tránsito se encuentra paralizado por un hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Video: Municipalidad de Villa Nueva. pic.twitter.com/YTFNTFxmQZ — Verónica Gamboa (@VC_gamboa) June 14, 2022

Actualmente el hundimiento es más grande, debido a los trabajos de excavación que se realizaron en el lugar para la construcción de un colector paralelo y se prevé que se instalarán dos puentes para rehabilitar el paso.