¿Cuánto pagarías por entrar al estadio de Dallas para ver a Argentina?

Lo más difícil ya estaba solucionado, obtener dinero para los boletos, hospedajes y demás para asistir a la Copa del Mundo, solo faltan las entradas para ver los partidos.
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Desde las 8:00 de la mañana los aficionados iniciaron su camino hacia el recinto, para disfrutar de la segunda participación de Argentina, enfrentándose a Austria.
En las puertas del coloso, observamos a decenas de personas con letreros de "Compro Boletos", para ingresar a disfrutar del encuentro.
No importaba el tiempo que debían quedarse parados bajo el sol y el calor de Dallas para obtener uno, dos o inclusive cuatro entradas.
Mientras unos tenían suerte, otros tenían limitado su presupuesto, pero con muchos ánimos de poder ingresar.
¿Qué otras opciones hay para disfrutar de los partidos?
Los restaurantes ubicados en el perímetro de los estadios, realizan eventos con entrada gratuita y se paga por consumo; otras opciones es costo de ingreso desde 30 dólares.
Por supuesto, las zonas de "Fan Festivals" son totalmente gratuitas.