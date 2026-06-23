¿Cuánto pagarías por entrar al estadio de Dallas para ver a Argentina?

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Lo más difícil ya estaba solucionado, obtener dinero para los boletos, hospedajes y demás para asistir a la Copa del Mundo, solo faltan las entradas para ver los partidos.

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Desde las 8:00 de la mañana los aficionados iniciaron su camino hacia el recinto, para disfrutar de la segunda participación de Argentina, enfrentándose a Austria.

En las puertas del coloso, observamos a decenas de personas con letreros de "Compro Boletos", para ingresar a disfrutar del encuentro.

No importaba el tiempo que debían quedarse parados bajo el sol y el calor de Dallas para obtener uno, dos o inclusive cuatro entradas.

“ Llevo una hora buscando comprar cuatro entradas, ya logre dos y veremos a cuánto nos dejan las últimas qué necesitamos ” Andrea , aficionada argentina.

Andrea buscaba comprar entradas para ella y su familia. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Mientras unos tenían suerte, otros tenían limitado su presupuesto, pero con muchos ánimos de poder ingresar.

“ Esta complicada la situación piden 2 mil dólares, estoy siendo muy cauto y dispuesto a negociar ” Gastón , aficionado argentino.

¿Qué otras opciones hay para disfrutar de los partidos?

Los restaurantes ubicados en el perímetro de los estadios, realizan eventos con entrada gratuita y se paga por consumo; otras opciones es costo de ingreso desde 30 dólares.

Por supuesto, las zonas de "Fan Festivals" son totalmente gratuitas.