Los récords están para vivirlos con Messi en el Mundial

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Actuación colosal, en escenario majestuoso. Lionel Messi protagonizó otra jornada en la que sobran los elogios para describirlo. Doblete ante Austria y máximo anotadores de todos los tiempos en Mundiales. ¡Increíble! Y lo vimos de cerca.

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Hasta antes de 2006, había que buscar en los libros de futbol por un tal Gerd Müller, el "Torpedo" alemán que entre 1970 y 1974 hizo 14 goles.

Pasaron los años y pasaron los goleadores hasta que llegó Ronaldo, el "Fenómeno" brasileño, que alcanzó la cifra de 15, extraordinario. Pero dos citas después, en 2014, otro alemán, Miroslav Klose, lo superó con 16. Magnifico.

Soy502 vivió la jornada memorable de Messi en United 2026. (Foto: Pedro Mijangos)

Basta, parecía que tendrían que pasar otras décadas para que se rompiera esa marca, pero entre la primera y segunda jornada de United 2026, Messi hizo posible lo que se veía lejano.

Influyente, efectivo, precioso y con instinto goleador afinado, a casi sus 39 años (los cumple el 24), ya lleva un triplete y un doblete. Por ahora, solo él ha hecho los goles de Argentina en esta Copa.

Messi le corresponde a la perfección a la exigencia y a la presión. Falló un penal, pero a los minutos no perdonó y luego de una gran jugada colectiva infló la red y también infló el pecho de los 70 mil 649 espectadores, porque hasta los austriacos lo homenajearon.

El segundo, el 18 de los Mundiales, describe lo maravilloso deportista que es. Al minuto 90+5, con el cansancio a cuestas, pero con el corazón de guerrero se hizo espacio en el área, remató, y él mismo aprovechó el rebote dejado, para convertir de zurda y dejarnos a todos con la boca abierta y las manos en la cabeza.

Marcelo Gallardo y Carlos Tévez son analistas en un canal de televisión. (Foto: Rudy Martínez)

¡Gracias futbol, gracias Messi! Gracias por hacer realidad, con hermosura, el dicho que los récords están para romperse.