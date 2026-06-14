Uruguay y Arabia Saudí se verán las caras por cuarta ocasión

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Uruguay tiene un especial compromiso este lunes frente a Arabia Saudí, un duelo que promete estrategia e intensidad entre dos combinados con resultados muy parejos.

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A partir de las 4:00 p. m., en el Estadio de Miami, la escuadra de Marcelo Bielsa procurará iniciar United 2026 con el pie correcto, ante un equipo que ha brillado en sus últimas competiciones y mantiene una base sólida de cara al reto mundialista.

El equipo de Marcelo Bielsa contará con elementos clave como Fede Valverde y Darwin Núñez. (Foto: AFP)

Aunque ambas se han visto en tres ocasiones, dejando una victoria para cada una y un empate, el partido que se recuerda es el último. Fue justamente en un Mundial, el de Rusia 2018, en donde los sudamericanos ganaron 1-0 con anotación de Luis Suárez.

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Bielsa mantiene su cuadro inicial con algunas dudas, sobre todo Araújo y De Arrascaeta por distintas molestias físicas. Lo que tranquiliza a los Charrúas es contar con futbolistas como Valverde, que liderará el mediocampo, y Núñez, en el ataque.

Los árabes llegan motivados, con equipo completo y figuras como Musab Al-Juwayr y Saud Abdulhamid, que militan en el futbol europeo, sumadas al liderazgo de Salem Al-Dawsari.

El enfrentamiento entre Arabia Saudí y Cabo Verde, para el 26 de junio, tendrá los boletos más baratos del Mundial. (Foto: FIFA)

Así jugarían

Arabia Saudí: 1 Al-Aqidi, 12 Abdulhamid, 5 Al-Tambakti, 4 Al-Amri, 14 Kadesh, 15 Al-Khaibari, 23 Kanno, 7 Al-Juwayr, 20 Mandash, 9 Al-Brikan y 10 Al-Dawsari. DT: Georgios Donis.

Uruguay: 23 Muslera, 13 Varela, 3 Cáceres, 16 Olivera, 25 Sanabria, 8 Valverde, 5 Ugarte, 6 Bentancur, 9 Núñez, 21 Viñas, y 20 M. Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

El partido entre Arabia Saudí y Uruguay, en el Estadio Miami, puede verse a través de Fox, Canal 11 y Tigo Sports.