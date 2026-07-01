"Daremos una buena versión del equipo" ante Austria, promete Cucurella

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"Mañana daremos una buena versión del equipo", prometió el lateral izquierdo de la selección española Marc Cucurella, este miércoles en Los Ángeles, en la víspera de jugar contra Austria en dieciseisavos del Mundial 2026.

"Estamos muy motivados y con ganas. Es un partido que llevamos tiempo esperando y estamos preparados", señaló el nuevo jugador del Real Madrid.

España viajó el martes de Chattanooga, donde estuvo su campo base en la primera fase, a Los Ángeles, donde arranca los cruces.

Su último entrenamiento antes del duelo ante Austria fue en Carson Sports Park, la casa de Los Ángeles Galaxy, con diez grados menos de temperatura que a orillas del río Tennessee (de más de 30°C a menos de 20°C).

Con la franqueza que lo caracteriza, Cucurella analizó la situación de la Roja, una de las favoritas al título pero que no ha mostrado un juego brillante en la primera fase.

"Las críticas son una cosa normal. Se tiene que hablar del tema. Prefiero no jugar tan bien al fútbol y pasar de ronda, es lo más importante", señaló.

Titular en los tres partidos iniciales, el ya exjugador del Chelsea subrayó la fortaleza defensiva del equipo, que no ha encajado ningún gol.

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"Los grandes equipos son los que dominan en las dos áreas. Está claro que cuanto menos encajas mas probabilidad tienes de ganar y ojalá seguir así, que siempre que hagamos una buena defensa estaremos más cerca de ganar el partido", dijo.

Cucurella calificó a Austria como "un equipo serio y organizado" al que le gusta "salir en transición".

¿Cuándo y a qué hora juegan España vs. Austria en 16avos del Mundial 2026?

"Los rivales hacen su partido. Nos proponen planes en los que no nos sentimos lo a gusto que queremos. Pero poco a poco estamos llegando a nuestro máximo nivel", dijo.

"Mejor que nos pase en fase de grupos y mañana vais a ver una buena versión del equipo, vamos a hacer un gran partido", añadió.

Sin cruces ganados desde 2010

España no ha pasado un cruce del Mundial desde que se proclamara campeona en 2010. En 2014 fue eliminada en la fase de grupos, en 2018 y 2022 cayó en los penales de octavos de final frente a Rusia y Marruecos, respectivamente.