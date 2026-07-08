Tranquilidad en Argentina: Cuti Romero jugará ante Suiza y Montiel se cuida al límite

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De cara a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 frente a Suiza, la selección Argentina respira con optimismo en su campamento.

Tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto, una de las mayores preocupaciones de Argentina fue la salida de Cristian Cuti Romero, quien abandonó el campo visiblemente agotado y con muestras de dolor que encendieron las alarmas de todo el cuerpo técnico.

No obstante, se confirmó que el zaguero central sufrió un calambre en el gemelo izquierdo, descartando por completo cualquier lesión muscular. El defensor y pilar de la Scaloneta estará en óptimas condiciones para alinear desde el arranque este sábado frente al combinado europeo.

En la otra vereda, la atención disciplinaria recae sobre el lateral Gonzalo Montiel, quien se encuentra en situación de alerta amarilla al ser el único futbolista del plantel Albiceleste al borde de la suspensión por acumulación de amonestaciones.

¿Cuándo y a qué horas juega Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026?

Tras recibir la tarjeta en el duelo previo, el defensor deberá extremar cuidados y evitar infracciones innecesarias ante los suizos, ya que una nueva amonestación lo dejaría marginado de una hipotética semifinal con la Albiceleste.