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Suplente en el arranque del torneo e inamovible antes de los cuartos frente a Bélgica el viernes, la progresión de España en la Copa Mundial FIFA 2026 tiene mucho que ver con el momento de Dani Olmo. "Mi vida siempre ha sido así, demostrar quién soy", señaló este miércoles en Los Ángeles.

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Tras el entrenamiento de España en la cancha de Los Ángeles Galaxy, el número 10 de la Roja compareció ante los periodistas.

"Mi vida y mi carrera han sido así, siempre tengo que demostrar lo que soy, pero no es un problema, es una exigencia conmigo mismo, demostrarlo una vez más, como he hecho siempre", señaló el mediapunta del Barcelona.

️ "Me siento muy bien dentro del equipo y con muchas ganas de seguir sumando. Yo me encuentro al 100% y con ganas de seguir aportando lo que el equipo necesite".



➡️ "El objetivo es llegar a la final".



️ ️ @daniolmo7, jugador internacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/0Q0gE9JdYV — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 8, 2026

En una España cada vez mejor, la frescura de Olmo se ha unido al crecimiento de Lamine Yamal, que comenzó el torneo recuperándose de una lesión.

"Lo veo bien, con más confianza, de menos a más, con muchas ganas. La conexión que tengo con él se ve dentro del campo, con y sin balón", dijo Olmo, de 28 años.

"Nos da muchísimo con sus regates y su presencia. Cuando recibe van dos o tres del equipo contrario, lo que libera espacios. Lamine marca y asiste, lo ha hecho siempre en su corta carrera, y si no, nos seguirá ayudando con lo que está haciendo", añadió

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El mediapunta se refirió a otro compañero del Barcelona, Pedri, cuando un periodista le preguntó por su falta de brillantez y Olmo se rió.

"Es un espectáculo verlo, entrenar y jugar, lo veo a un nivel espectacular, con y sin balón... Dentro del campo, saber que está Pedri te da un plus. Esté más o menos acertado, lo necesitas en el campo, es indispensable", dijo.

España afronta los cuartos del Mundial sin haber encajado un gol en cinco partidos y con solo seis disparos recibidos entre los tres palos.