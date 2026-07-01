Dalic ve a Portugal como uno de los favoritos del Mundial: "Será una gran batalla"

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El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, anticipó una intensa batalla en el mediocampo durante el duelo de este jueves (5:00 p. m.) frente a Portugal por los dieciseisavos de final del Mundial y calificó al conjunto luso como uno de los equipos más fuertes del torneo.

"Estoy seguro de que ahí es donde tendrá lugar la batalla: en el centro del campo", afirmó el técnico en la conferencia de prensa previa al encuentro en Toronto.

Dalic elogió la calidad del mediocampo portugués y advirtió que su equipo deberá jugar con máxima intensidad, disciplina y concentración para evitar errores. "Cada error va a ser castigado", señaló.

El seleccionador aseguró que el seleccionado ajedrezado mantendrá su estilo de juego, aunque buscará reducir las pérdidas de balón y mejorar su rendimiento en una zona que considera clave para definir la eliminatoria.

Dalic supervisó la última práctica de sus pupilos antes del partido de eliminación directa. (Foto: AFP)

Pese a las dudas que ha dejado Portugal en la fase de grupos, el técnico evitó cualquier exceso de confianza y recordó que esa etapa ya quedó atrás.

"Lo que ocurrió en la fase de grupos debe olvidarse. Espero un rival motivado, poderoso y de mucha calidad. Pero eso es lo que espero también de mi selección", indicó.

También puso especial atención en las jugadas a balón parado, un aspecto en el que considera que Portugal puede marcar diferencias y donde Croacia ha mostrado algunas debilidades durante el torneo.

El estratega fue acompañado por el arquero Livakovic en la rueda de prensa previa al duelo. (Foto: AFP)

Por su parte, el guardameta Dominik Livakovic destacó el significado especial que tendrá el duelo entre Luka Modric y Cristiano Ronaldo, quienes podrían disputar uno de sus últimos partidos en una Copa del Mundo.

"Tenemos dos grandes jugadores que han dejado una verdadera huella en el futbol", afirmó el arquero, quien aseguró que el objetivo del plantel croata será hacer todo lo posible para que su capitán "continúe su camino" en el Mundial.