Dalic: “Somos favoritos y tenemos que comportarnos como tal”

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Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, se ha reportado listo para el segundo compromiso en la Copa Mundial FIFA 2026, en la que se medirá contra Panamá en un duelo donde los europeos se ven obligados a ganar.

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Croacia llega a la segunda jornada tras la derrota 4-2 ante Inglaterra, un juego que, como él mismo describe, representó mucho esfuerzo, pero pocos resultados, por lo que sus dirigidos deben mostrar una versión más sólida.

La Selección de Croacia recibió 12 faltas durante su primer juego en United 2026. (Foto: AFP)

"Tenemos que ser mejores que la última vez, reparar y corregir los errores que cometimos, sobre todo en defensa", afirmó en conferencia de prensa.

El técnico admitió que el combinado croata cedió mucho frente a los ingleses. "Le dimos un buen regalo al rival en el último partido", señaló.

Croacia sumó 10 remates a puerta ante Inglaterra, 5 fueron entres los tres palos. (Foto: AFP)

Para Dalic, Croacia es favorita de cara a la siguiente jornada y está obligado a ganar, aunque reconoció que no puede minimizar a la selección centroamericana.

"Es un adversario muy bueno. Es muy responsable, se repliega detrás del balón y, cuando recupera, tiene tres jugadores muy rápidos al frente. Tenemos que pararlos", analizó.

Croacia se presentará al juego con plantel completo, confirmó el estratega.

Mateo Kovacic completó 19 rupturas de línea ante los ingleses, la mayor cantidad para los Ajedrezados durante su debut. (Foto: AFP)

Durante la conferencia, también compareció Mateo Kovacic del Manchester City y advirtió que los panameños no son cualquier rival, aunque Croacia se enfoca en su propio juego.

"Panamá construye desde atrás y arriba será muy fuerte en ataque. Nos centraremos en nosotros mismos para mostrar nuestra mejor versión.

Dalic finalizó la conferencia agradeciendo a la afición croata que vive en Canadá, asegurando que son el jugador número 12.