En Dallas inicia la travesía mundialista en la sede de Estados Unidos

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Once ciudades de Estados Unidos serán sede de la Copa del Mundo, pero en dos se concentrará la mayor cantidad de partidos. Dallas es una, con nueve, y New Jersey, la otra, con ocho, incluida la final.

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Estratégico, Dallas es uno de los puntos de entrada de muchos turistas y además, tiene "cerca" ciudades como Houston y un poco más lejos Kansas.

En los alrededores del estadio, hay múltiples puntos de señalización, para que tanto los aficionados como los periodistas no se pierdan y sepan hacia donde deben dirigirse. (Foto: Rudy Martínez)

Por ello, en Dallas estará ubicado el Fan Fest más grande de United 2026, para los turistas futboleros.

Dallas tiene uno de los estadios más modernos de la cita mundialista, el AT&T, pero que para estos días tendrá el nombre de la ciudad en grande frente a su impresionante fachada.

Tiene capacidad para 90 mil personas; es la casa de los Dallas Cowboys, de la NFL. Uno de sus principales atractivos es el techo y la tecnología de sus pantallas gigantes, un lujo. Tiene muchos puntos de acceso y parqueos, porque en transporte público cuesta mucho llegar. "Esta región está pensada para moverse en carro", nos contó un ciudadano texano.

El AT&T Stadium, que para el Mundial será conocido como Estadio Dallas, será el escenario de varios encuentros mundialistas y ya está listo para lucir sus mejores galas. (Foto: Rudy Martínez)

El domingo le abrirá las puertas a Países Bajos vs. Japón, el primero de sus nueve compromisos. El último será el 14 de julio, con una de las semifinales.

Pronto lo conoceremos por dentro; Argentina tendrá dos partidos en esta ciudad de la fase de grupos. Por ahora, todo "OK" en suelo estadounidense.