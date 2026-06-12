Adiós a los tacos mexicanos y hola al calor en Estados Unidos

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Atrás quedaron los taquitos y las postales que todavía ponen la piel eriza de la inauguración del Mundial. Tocó decir hasta pronto a una de las tres sedes, tomar el avión e instalarnos en Estados Unidos, país donde se disputarán 74 de los 104 partidos de United 2026.

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Por prevención estuvimos las "tres horas antes" que sugieren las aerolíneas, antes de emprender el vuelo. En total recorrimos 1,842 kilómetros (unas tres horas y media), hasta el suelo de las Barras y las Estrellas.

En el gigante aeropuerto Dallas-Fort Worth no encontramos nada de publicidad del Mundial, aunque el flujo de turistas con camisolas crece cada día; aun así, no nos tomó ni 25 minutos pasar por migración y salir a buscar el carro que nos movilizará estos días.

Antes de irnos de México, nos topamos con este aficionado en el aeropuerto, quien nos mostró una de las tantas portadas de un medio impreso local, el día siguiente de la inauguración y todavía con 11 partidos más por disputarse en suelo azteca. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Contrario a México, donde la temperatura estuvo bastante fresca en el preámbulo de la inauguración, en EE. UU. sentimos el golpe de calor, potente. Aunque, al igual que en el vecino país, están las nubes puestas y nos recibió una lluvia torrencial que duró más de una hora.

El tráfico de la capital mexicana si no se extraña para nada; el primer día en Dallas estuvo bastante fácil para movilizarse.

Apenas horas para instalarnos, porque hoy ya nos movemos a Houston, para vivir la previa de Alemania vs. Curazao, que debutará en Mundiales. Gracias por acompañarnos; en cualquier lugar, nosotros seguimos con la misma pasión futbolera.