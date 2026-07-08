Rafael Márquez reemplaza a Javier Aguirre como entrenador de México

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Rafael Márquez fue oficializado este miércoles como nuevo director técnico de la selección de México, tomando el relevo de Javier Aguirre tras la eliminación del Tri en los octavos de final del Mundial 2026.

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó el nombramiento mediante un comunicado, en el que destacó que el exdefensor dará continuidad al proyecto deportivo iniciado por Aguirre en 2024, ciclo que concluyó con la derrota frente a Inglaterra en la Copa del Mundo.

La FMF señaló que la llegada del llamado "Káiser" también busca fortalecer el desarrollo deportivo del combinado nacional y preparar al equipo para los próximos compromisos internacionales.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Márquez, de 47 años, integró el cuerpo técnico de Aguirre durante el proceso mundialista y ahora asumirá por primera vez la responsabilidad de dirigir a la selección absoluta de México. Su primer torneo oficial al frente del equipo será la Liga de Naciones de la Concacaf, programada para finales de este año.

¡Rafa Márquez, toda una vida al servicio de @miseleccionmx!



En 2030 vivirá su séptimo Mundial. #TNTSports2026 pic.twitter.com/0OsCDL7aT8 — TNT Sports México (@tntsportsmex) July 8, 2026

Su trayectoria

Antes de asumir este reto, el excapitán del Tri inició su carrera como entrenador en el futbol español. Dirigió durante cuatro años al Real Alcalá y posteriormente al Barcelona Atletic, donde consolidó un estilo de juego influenciado por la filosofía del Barcelona, basada en la posesión del balón.

Como futbolista, Márquez construyó una destacada trayectoria internacional al defender los colores del Barsa, el Mónaco, el Hellas Verona y los New York Red Bulls. En México también militó en el Atlas y el León.