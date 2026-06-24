Néstor Lorenzo elogia la actuación de Colombia para derrotar a RD del Congo

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El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, se mostró satisfecho tras la victoria por 1-0 sobre RD del Congo, resultado que aseguró el liderato del grupo K para la Tricolor.

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Aunque reconoció que su equipo pudo haber ganado por una diferencia mayor, el técnico consideró que el triunfo fue merecido pese a las dificultades encontradas en los minutos finales.

"Debimos haber marcado con más diferencia, pero creo que fuimos justos ganadores", señaló Lorenzo en conferencia de prensa.

El argentino destacó la paciencia de Colombia para encontrar el gol del triunfo. (Foto: AFP)

El entrenador destacó la movilidad de sus jugadores para encontrar espacios ante un rival que apostó por cerrarse y buscar contragolpes. Además, elogió el trabajo del mediocampo, especialmente las actuaciones de Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y James Rodríguez.

Lorenzo también resaltó la labor defensiva del equipo, particularmente de los centrales y de Lerma, quienes tuvieron la responsabilidad de sostener el equilibrio mientras el cuadro cafetero adelantaba líneas en busca del triunfo.

El autor del gol, Daniel Muñoz, también expresó su alegría por el triunfo cafetero:

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Luego de marcar el gol del triunfo ante RD Congo, Daniel Muñoz atendió a los medios para compartir sus sensaciones sobre la victoria, el momento que vive la Selección Colombia y la importancia de sumar otros tres puntos en la Copa Mundial FIFA 2026. ⚽#Tigo26 pic.twitter.com/RXO6BXDocQ — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) June 24, 2026

"Cuando el equipo juega tan arriba, ellos quedan más expuestos. Hicieron un trabajo espectacular", concluyó.