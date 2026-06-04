Debut mundialista de Uzbekistán confirma el auge del futbol

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Considerados ya como héroes y dirigidos por el Balón de Oro Fabio Cannavaro, los jugadores de la selección de Uzbekistán representarán al país en su primer Mundial, sin presión por parte de sus aficionados.

Su primera participación el 17 de junio contra Colombia, en Ciudad de México, se considera ya un premio en sí mismo, una meta más en el rápido aumento de popularidad del balompié en este territorio.

"Si miramos a los últimos años, no solo a nivel de selecciones absolutas, también en equipos juveniles, nuestras selecciones son ahora mismo las mejores de Asia", dijo a la AFP Abdusaid Ruzimatov, un aficionado uzbeko durante un partido de exhibición.

Los Lobos Blancos consiguieron su histórico boleto tras más de 3 décadas de intentos fallidos.

Este joven era uno de los 30 mil aficionados en el estadio nacional durante un amistoso de los Lobos Blancos, antes de que pusieran rumbo a Norteamérica.

Sus selecciones juveniles han ganado la Copa Asia en categoría Sub-23, Sub-20 y Sub-17, mientras que la absoluta se ha convertido en un equipo sólido de ese continente.

Un éxito que va de la mano con el proyecto "Nuevo Uzbekistán" del presidente Shavkat Mirziyoyev, con reformas que buscan liberalizar, abrir al exterior y dar a conocer esta exrepública soviética.

Uzbekistán es la primera selección de Asia Central en clasificar a un Mundial.

A lo largo de su década en el poder, ha atraído inversión extranjera, relajado las restricciones fronterizas y buscado proyectarlos en la escena mundial, aunque grupos de derechos humanos y críticos señalan que el país presenta fuertes rasgos autoritarios, con la libertad de expresión y la oposición reprimidas.

Fortaleza defensiva

La histórica clasificación fue posible en parte gracias a la ampliación de 32 a 48 equipos participantes, pero es también una señal del aumento de interés en el futbol del país.

Actualmente en el puesto 50 del ranking FIFA, la selección está recolectando los frutos de una década de estrategia para desarrollar el deporte, poniendo énfasis en el entrenamiento de jóvenes.

Tras asegurar el pase al Mundial, el presidente del país, Shavkat Mirziyoyev, regaló un auto eléctrico a cada integrante del plantel.

"Creo que nuestra selección es especialmente fuerte en defensa", valoró para la AFP Bekmurod Khaydarov, un médico de 57 años.

"Cannavaro era defensa, así que ha fortalecido esa área. Espero que nadie sea capaz de franquearla", añadió.

Nombrado seleccionador el año pasado, Fabio Cannavaro, que era capitán de la selección de Italia que levantó el título en 2006, no ha puesto objetivos para sus hombres.

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"Es nuestro primer Mundial, así que es importante no crear presión innecesaria en los jugadores, al contrario, hay que darles la oportunidad de disfrutar del juego", declaró a mediados de mayo.

Aún así, el portal de estadísticas Opta da un 12 % de posibilidades de superar la fase de grupos.

Cannavaro, en cambio, tiene la mirada puesta en la Copa de Asia de 2027, donde Uzbekistán se clasifica habitualmente para las rondas finales.

“ Si el Mundial se convierte en una plataforma para que adquiramos experiencia, entonces en la Copa de Asia ya estaremos luchando por el resultado ” Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán

Logro histórico

Uzbekistán debutará ante Colombia. Luego se enfrentará a Portugal y a la República Democrática del Congo, en el Grupo K.

El partido de despedida previo al torneo fue una rara oportunidad para que los aficionados vieran en acción a la estrella de la defensa, Abdukodir Khusanov, del Manchester City, en casa.

Las otras dos figuras destacadas del equipo: el delantero Eldor Shomurodov y el mediapunta Abbosbek Fayzullaev, también juegan en el extranjero, y complementan a una plantilla formada por jugadores de la liga local.

Analistas deportivos aseguran que Uzbekistán tiene el calendario más difícil de la fase de grupos.

En Taskent (su capital), el gobierno no oculta su alegría por que el país se haya ganado un lugar en este escenario deportivo.

"Nuestros futbolistas pueden llamarse con todo derecho los héroes de nuestro tiempo, al haber abierto una nueva página en la historia de Uzbekistán. Han dado una alegría inmensa a nuestro pueblo", declaró el presidente Mirziyoyev el mes pasado.

"Los futbolistas se han convertido en un verdadero ejemplo para los jóvenes, el interés por el deporte ha crecido aún más y las figuras de la literatura, las artes y el público en general siguen inspirándose en este logro histórico", señaló su oficina en un comunicado.