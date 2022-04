Viajó a otro continente para conocer a su "crush", pero lo dejó plantado y lo bloqueó

Este insólito caso fue a dado a conocer por el mismo joven a través de sus redes sociales, y la situación ha generado diversas reacciones.

Un joven español que se enamoró por internet de una persona, tomó la decisión de abandonar su ciudad, Tenerife, para viajar a Estados Unidos y encontrarse con ella por primera vez tras estar en contacto por tres años.

Daniel Barrera viajó más de seis mil kilómetros atravesando el océano Atlántico para llegar a la ciudad de Orlando, en Florida, y así vivir una grata experiencia para conocer a su "Crush".

Daniel fue primero a Madrid para luego subirse a un avión que lo llevara a Miami y desde ahí hasta Orlando para finalmente poder conocer a esa persona especial con con la que llevaba tanto tiempo intercambiando mensajes.

(Foto: captura de pantalla)

¿Qué pasó?

Pues nada resultó como esperaba, ya que al llegar al aeropuerto pasó algo insólito y completamente inesperado, "estoy esperándola, no ha aparecido y me ha bloqueado de todos lados", explica el joven en su cuenta de TikTok.

El video se hizo viral, acumulando millones de vistas y todo tipo de comentarios por parte de los usuarios de la aplicación, quienes le escriben: "si no es broma, se me parte el alma" o “me ha pasado varias veces, te entiendo, no se merecen todo lo que hacemos”.

Tras el éxito del vídeo y las miles de preguntas que ha recibido, el joven ha explicado: “He perdido miles de euros, tres años de mi vida y ha jugado con mi salud mental, pero bueno, por lo menos he ido a Disney, he visto un cocodrilo y me he comprado una pistola”.

Tras quedarse burlado, el joven posteriormente volvió a su país para continuar con su carrera en el ambiente del maquillaje y así dejar atrás ese mal momento.

*Con información de Milenio.